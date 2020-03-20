Лови момент: уморительные фотографии, сделанные в нужное время Коллекция прикольных стоп-кадров, которые получились очень удачно! Чтобы сделать такие фотографии, нужно не только быть везунчиком, успев вовремя нажать на кнопку пуска, но и суметь найти нужный ракурс, пока "модели" не успели разбежаться в разные стороны.