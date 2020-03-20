"Бунт" против человечества: животные, которые решили показать "кто тут главный"

Человек считает себя венцом эволюции, настоящим царем природы. Действительно ли это так – вопрос сложный. Собранные в новом обзоре фотографии покажут, что эта самая «природа» очень любит бунтовать и возвращать человека на свое место. Иногда – весьма забавными методами.