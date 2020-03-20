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Как же вовремя: фото котиков, сделанный в самый нужный момент
Великое мастерство — красиво снимать животных, особенно когда они постоянно пытаются сбежать из поля зрения камеры. А уж какое мастерство поймать момент! На следующих снимках коты запечатлены в весьма интересных ситуациях, а некоторые фото просто поражают. Какие же они все-таки забавные…
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