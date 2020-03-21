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Коллекция веселых свадебных приколов и фотобомб
Свадьба - это особенный день для всех, кто имеет к ней отношение. Даже для тех, кто случайно попал в кадры, запечатлевшие это знаменательное событие, став при этом непосредственным героем свадебной фотобомбы.
Юморная котоматрица для отличного настроения
Кроксы на платформе: обувь от Balenciaga, за которой встают в очередь (Фото)
Метро - место странных и чудаковатых персонажей
И додумались же: изделия, которые придумали люди с "хорошей" фантазией
Лови момент: уморительные фотографии, сделанные в нужное время
Обалдеть - не встать: демотиваторы для вашей улыбки
С легким паром! Забавные водные процедуры для домашних любимцев
Как все это странно: фотографии, которые говорят сами за себя
Почти получилось: курьезные фотографии творений мастеров-умельцев
Как же вовремя: фото котиков, сделанный в самый нужный момент
Питомцы, они как дети, и лучше одних их не оставлять
Талантливая художница превращает серые стены домов в цветущие сады (Фото)
"Бунт" против человечества: животные, которые решили показать "кто тут главный"
И как такое только в голову пришло: "креативная" реклама
Девочки такие девочки: малышки, которые уже пытаются выглядеть старше
Мужчины никогда не взрослеют: забавные снимки-доказательства
Как такое могло произойти?! Курьезы жизни
Скучно на карантине? Вспомним рабочие курьезы да упсы
Пока все на карантине: работники делятся снимками своих пушистых помощников
Фантазия на уровне: интернет-художники дорисовывают кота
Отличное средство получения острых ощущений: смешные фото с американских горок
Смекалка в действии: "креативные" рабочие места людей на карантине
Представляем вам людей, готовых на все ради идеального снимка
Невезучий день на смешных фотографиях
Демотиваторы для хорошего настроения