Коллекция веселых свадебных приколов и фотобомб Свадьба - это особенный день для всех, кто имеет к ней отношение. Даже для тех, кто случайно попал в кадры, запечатлевшие это знаменательное событие, став при этом непосредственным героем свадебной фотобомбы.