Уморительная подборка фото из серии "Присмотритесь дважды" Подборка фотографий, которые сразу ставят в тупик, а потом понимаешь, что есть в них какая-то каверза, умело скрытая от наших глаз. Причем, интересно, что скрыта она не умышленно, а просто фотографу удалось поймать необычный ракурс.