|
|
Когда понимаешь, что ты очень далек от модных трендов
Вы считает себя модным человеком? Наверное, люди на этих фотографиях тоже считают также, иначе, чем еще можно объяснить то, во что они себя вырядили и с каким гордым видом все это носят. Ну, ладно, не судим, а просто смотрим.
"Мальчик Валера, 40 лет": мужчины, которые ведут себя как дети
Такой растяжке можно только позавидовать: прикольные фото с кошками
Фото улыбающихся собак, которые сделают ваш день
Дети разрушившие совершенство фото своих родителей
Коментарии излишни: строители, которые "нашли" выход из трудной ситуации
Фантазия безгранична: сумасшедший тюнинг и рестайлинг
Зачитаешься: прикольные объявления на все случаи жизни
Уморительная подборка фото из серии "Присмотритесь дважды"
Опоссумы милее всех: прикольные фото забавных зверьков
Коллекция веселых свадебных приколов и фотобомб
Юморная котоматрица для отличного настроения
Кроксы на платформе: обувь от Balenciaga, за которой встают в очередь (Фото)
Метро - место странных и чудаковатых персонажей
И додумались же: изделия, которые придумали люди с "хорошей" фантазией
Лови момент: уморительные фотографии, сделанные в нужное время
Обалдеть - не встать: демотиваторы для вашей улыбки
С легким паром! Забавные водные процедуры для домашних любимцев
Как все это странно: фотографии, которые говорят сами за себя
Почти получилось: курьезные фотографии творений мастеров-умельцев
Как же вовремя: фото котиков, сделанный в самый нужный момент
Питомцы, они как дети, и лучше одних их не оставлять
Талантливая художница превращает серые стены домов в цветущие сады (Фото)
"Бунт" против человечества: животные, которые решили показать "кто тут главный"
И как такое только в голову пришло: "креативная" реклама
Девочки такие девочки: малышки, которые уже пытаются выглядеть старше