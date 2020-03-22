Когда понимаешь, что ты очень далек от модных трендов

Вы считает себя модным человеком? Наверное, люди на этих фотографиях тоже считают также, иначе, чем еще можно объяснить то, во что они себя вырядили и с каким гордым видом все это носят. Ну, ладно, не судим, а просто смотрим.