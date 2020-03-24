Неприятности случаются: когда все пошло не так, как хотелось

Жизнь — это не только приятные моменты, но и неудачи, от которых не застрахован абсолютно никто. Поэтому секрет успеха заключается не в том, как вы умеете избегать неприятностей, а в том, как вы к ним относитесь. Мы сделали для вас подборку неожиданных проблем, которые возникли просто на ровном месте.