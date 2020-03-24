А мой папа - инженер: забавные снимки о изобретательности современных отцов

Давно известно, что спокойнее всего ребенок чувствует себя с мамой, но зато с папой ему гораздо веселее! Особенно если папа такой же изобретательный, позитивный и харизматичный как герои нашего обзора.