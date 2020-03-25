Скачать
Среда, 25.03.2020
Ваш день мгновенно станет лучше: животные, глядя на которых вы сами расплыветесь в улыбке
1 / 26

Ваш день мгновенно станет лучше: животные, глядя на которых вы сами расплыветесь в улыбке

Если одним хмурым днём вам улыбнётся какой-нибудь зверёк, ваш день мгновенно станет лучше, и вы сами засияете улыбкой. К тому же мы уверены, что животные знают главную тайну жизни, которая заключается в простом чистейшем счастье, которое они в отличие от нас могут разглядеть в потоке дней и… улыбнуться.
jumornoj.temaretik.com
Фото: jumornoj.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Улыбка, Коты, Смех, Кошки, Юмор, Позитив, Курьезы, Питомцы, Приколы.
12:20 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь