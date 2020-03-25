Ваш день мгновенно станет лучше: животные, глядя на которых вы сами расплыветесь в улыбке

Если одним хмурым днём вам улыбнётся какой-нибудь зверёк, ваш день мгновенно станет лучше, и вы сами засияете улыбкой. К тому же мы уверены, что животные знают главную тайну жизни, которая заключается в простом чистейшем счастье, которое они в отличие от нас могут разглядеть в потоке дней и… улыбнуться.