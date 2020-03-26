Внимание, высокий уровень пушистости! Забавные фото с кошками

Коты - очень самовлюбленные животные, а эти - вообще переполнены нарцисизмом. Посмотрите, какие они важные - такие уж точно заставят с собой считаться, будь то крошечные котята или, избалованные вниманием, взрослые коты.