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Не скучайте эти вечером: уморительные демотиваторы для хорошего настроения
Отличная большая коллекция для тех, кто соскучился по саркастическому юмору и прикольным демотиваторам! В этом выпуске: про современную Спарту, про голодного попугая, про общажные будни, про ценителей искусства, про попытки разобраться в себе и многое другое!
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