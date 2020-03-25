Не скучайте эти вечером: уморительные демотиваторы для хорошего настроения

Отличная большая коллекция для тех, кто соскучился по саркастическому юмору и прикольным демотиваторам! В этом выпуске: про современную Спарту, про голодного попугая, про общажные будни, про ценителей искусства, про попытки разобраться в себе и многое другое!