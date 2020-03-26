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Выход есть всегда: главное включить смекалку
Вещи, сделанные своими руками, могут сохранить немало ваших денег, и этот список экономных решений повседневных проблем является прекрасным доказательством этих слов! Будь вы студент или просто человек пытающийся сократить расходы, эти идеи будут вдохновлять вас на то, чтобы вы стали более находчивым и выходили за пределы стандартных решений.
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