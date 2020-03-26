"Суровая" жизнь: забавные снимки о детском бытие

Детская жизнь полна тревог и проблем. Это утверждение может показаться достаточно странным всем взрослым людям, тем не менее оно является правдой. Если в это все еще сложно поверить, то стоит посмотреть наш новый, не очень большой, но очень насыщенный обзор, в котором автором было собрано почти два десятка убойных фотографий о тяготах и лишениях детского бытия.