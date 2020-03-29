Иронию и сарказм заказывали? Лучшие демотиваторы Традиционная порция позитива и юмора для всех наших читателей! В этом выпуске: про роскошную жизнь, про природную аэродинамику, про свидание, которого не было, про активацию режима "арбуз", про сюрприз от парня, про вечную женскую проблему, про день открытых печей, про кормушку для очень толстых синичек, про зашедшие в тупик переговоры и многое другое!