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Иронию и сарказм заказывали? Лучшие демотиваторы
Традиционная порция позитива и юмора для всех наших читателей! В этом выпуске: про роскошную жизнь, про природную аэродинамику, про свидание, которого не было, про активацию режима "арбуз", про сюрприз от парня, про вечную женскую проблему, про день открытых печей, про кормушку для очень толстых синичек, про зашедшие в тупик переговоры и многое другое!
Улыбнитесь! Знаменитости, знающие толк в фотобомбах
Забавные моменты того, что вечеринка явно удалась на славу
Юморка для настроения: стоп-кадры, глядя на которые вы обхохочетесь
Ты не ты, когда голоден: курьезы с чайками-воришками
Сломайте в себе перфекциониста: "неидеальные" полы
Смешные ситуации, запечатленные на снимках, сделанные в самый удачный момент
О непростых отношениях людей и животных
Особенные ситуации, которые могли произойти только в больнице
Сам себе парикмахер: ну а что остается делать когда все салоны закрыты
Кажется, не туда заехал: юморные приколы автомобилистов
Чудаковатые пассажиры метрополитена: и смех, и грех
Режим маскировки включен: веселые картинки
Ну, разве детки не цветы жизни? Уморительные фото-опровержения
Модные идеи для татуировок на спине
Милые иллюстрации, как любит отец свою дочь
Подборка интересных идей для интерьера
Этой женщине можно только позавидовать: архивные фото незнакомки со знаменитостями
Китайский художник Си Дин изображает знаменитостей в своих необычных карикатурах
Подборка фото для эстетов
Приколы о современных реалиях
Пчела и увеличение губ: быстро, а главное бесплатно
Впечатляюще: реалистичные фигуры животных из воздушных шариков (Фото)
Не все любят принимать ванну: по взглядам этих питомцев это видно
А могло быть и хуже: прикольные картинки из серии "Почти получилось"
Могучие Халки, или Зеленые собаки, которые поиграли по свежескошенной траве