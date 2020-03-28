Сломайте в себе перфекциониста: "неидеальные" полы Для нас навсегда останется загадкой, почему эти полы были сделаны именно так и почему работники не исправили свои ошибки, но очевидно одно: для аккуратистов, педантов и перфекционистов ходить по ним - настоящая боль.