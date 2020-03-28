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Суббота, 28.03.2020
Ты не ты, когда голоден: курьезы с чайками-воришками
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Ты не ты, когда голоден: курьезы с чайками-воришками

Если вы когда-нибудь думали, что все птицы - это милые, невинные, "белые и пушистые" создания, то у нас для вас плохие новости: некоторые из них - просто настоящие засранцы! Например, чайки - это настоящие пернатые бандиты, которые не боятся вырвать из человеческих рук конус с мороженым, чтобы полакомиться прохладной сладостью.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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