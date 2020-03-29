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Смешные и забавные истории из жизни
Чего только не встретишь в нашем мире, иной раз просто не знаешь - смеяться или плакать от всевозможных сюрпризов, поджидающих нас на каждом шагу.
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