Теперь не отвертишься: любимые четырехлапые, которые попались с поличным

Этим домашним животным ещё учиться и учиться проказничать так, чтобы хозяин ни о чём не догадался… Ну или чтобы хотя бы не мог даже подумать, что это сделали они. А до тех пор владельцы будут ловить их на месте преступления, документируя всё для семейного фотоальбома.