Намеренно не получилось бы: забавные стоп-кадры Сделать каждый из этих снимков намеренно, было бы почти не возможность. К счастью, госпожа удача бывает благосклонна к тем, кто держит в руках камеру и стремиться всегда оказаться в нужное время, в нужном месте. Приятного просмотра.