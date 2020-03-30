За мной следят: "необычные" вещи, которые окружают нас везде

В повседневной жизни мы редко замечаем "необычные" вещи, хотя они окружают нас везде. Только присмотритесь! Эти предметы причудливым образом напоминают разные выражения лиц, будто они живые. Парейдолия — это феномен зрительной иллюзии, когда мы смотрим на знакомую вещь и видим в ней образ другого животного, человека или предмета.