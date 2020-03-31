Во все тяжкие: как люди развлекаются на карантине

Из-за вспышки коронавируса многие сейчас сидят дома. Однако не все привыкли проводить столько времени в четырех стенах — и это уже начинает сказываться… Те, кто уже опух от безделья и не знает, чем себя занять, пустились во все тяжкие.