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Это фиаско: неудачные модные эксперименты
Не всем нам суждено быть экспертами в моде. Некоторые мучаются, не зная, с чем скомбинировать челси и чиносы, а другие вообще не в курсе, что это такое…Именно поэтому люди решаются на эксперименты, которые, к сожалению, в большинстве случаев с треском проваливаются. Подборка примеров таких модных поражений мы хотим показать вам далее.
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