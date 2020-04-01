Это фиаско: неудачные модные эксперименты Не всем нам суждено быть экспертами в моде. Некоторые мучаются, не зная, с чем скомбинировать челси и чиносы, а другие вообще не в курсе, что это такое…Именно поэтому люди решаются на эксперименты, которые, к сожалению, в большинстве случаев с треском проваливаются. Подборка примеров таких модных поражений мы хотим показать вам далее.