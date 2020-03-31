Маразмы жизни, которые стоит запечатлевать для плохого примера У каждой из этих фотографий наверняка есть какая-то предыстория, оставшаяся загадкой для зрителя. Но, честно говоря, сложно представить, например, что может заставить человека замуровать себя в цемент в ванне или создавать пианино всего с тремя клавишами.