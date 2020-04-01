Парни и мужья, чье чувство юмора никогда не даст заскучать

Юмор очень важен, когда дело доходит до поддержания искры в отношениях и превращения ее в ревущий огонь. Это то, что делает хорошие времена хорошими, а плохие — не такими уж плохими.