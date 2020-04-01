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Наглые пушистые морды, которые спят где хотят
Эти своенравные животные всегда поступают так, как им хочется. Хоть сто раз сгоняй кошку с места, она всё равно будет ложиться там, где ей хочется.
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