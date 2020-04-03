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Пятница, 03.04.2020
Пушистый претендент на титул "самая сердитая кошка в мире"
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Пушистый претендент на титул "самая сердитая кошка в мире"

Во всемирной сети появился новый претендент (вернее, претендентка) на титул самой сердитой кошки. Знакомьтесь, это Барбара (Barbara), ранее известная как Белль. Её владелица, Сара Борок (Sarah Borok), говорит, что на привыкание к ней кошке, взятой из приюта, понадобился месяц: сначала она была агрессивна по отношению к Саре, но день за днём, неделя за неделей, стала привыкать к ней и приняла её за свою. Теперь они ─ не разлей вода.
bugaga.ru
Фото: instagram
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Животные, Улыбка, Коты, Смех, Кошки, Юмор, Позитив, Курьезы, Питомцы, Приколы, Кошка Барбара, Сара Борок.
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