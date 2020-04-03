Пушистый претендент на титул "самая сердитая кошка в мире" Во всемирной сети появился новый претендент (вернее, претендентка) на титул самой сердитой кошки. Знакомьтесь, это Барбара (Barbara), ранее известная как Белль. Её владелица, Сара Борок (Sarah Borok), говорит, что на привыкание к ней кошке, взятой из приюта, понадобился месяц: сначала она была агрессивна по отношению к Саре, но день за днём, неделя за неделей, стала привыкать к ней и приняла её за свою. Теперь они ─ не разлей вода.