Лучшие демотиваторы для отличного настроения Традиционная доза позитива и юмора в очередной коллекции демотиваторов! В этом выпуске: про рептилоидов, про ожидание внуков, про беспроводную зарядку "Теслы", про личную гигиену, про откровенных работодателей, про цитаты великих, про обещания и Эйфелеву башню, про рождение автомобиля и многое другое!