Невероятные авто-приколы с наших дорог Хотя в последнее время количество автомобилей на дорогах значительно сократилось по всем нам известным причинам, это полностью не избавило дороги от странных и необычных транспортных средств, владельцы которых любят сделать так, чтобы их железный конь отличался от всех остальных. И вот что можно встретить на дорогах мира…