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Когда удача - не на вашей стороне: веселые примеры
Очередная коллекция фотографий о неприятностях в жизни людей, которые случаются, как правило, под обречённо-безнадёжный возглас: "Упс!"
Так вот какая ты, женская зависть: снимки, на которых "все понятно"
Весьма редкое зрелище: люди, встретившие своих двойников
Саркастические демотиваторы для отличного настроя
Самые смешные фотографии малышей
Ностальгия по офисной (и не только) атмосфере: рабочие казусы
"Не всё прекрасно в датском королевстве": курьезные фото
Самые смешные пугала на огороде
"Места страданий": опустошенная Припять в снимках румынского фотографа
Не решим – так посмеемся: неадекватные задания из школьных учебников
Подборка эпичных ценников, вывесок и баннеров, мимо которых невозможно пройти
В Одесской области морские пехотинцы тренировались захватывать побережье: фоторепортаж
Неожиданный подтекст: что "скрывают" постеры известных фильмов
Фотогеничность этих собак просто зашкаливает!
Креативность на уровне: шедевры упаковки товаров
Милые и забавные: смешные и нелепые котики
Ну все, хватит работать: котики, которые хотят отвлечь хозяина от работы
Розовая Суперлуна: как это выглядело в разных странах (Фото)
Пожар в Чернобыле: новый выброс радиации (Фото)
Смешные фотографии об истинных "радостях", которые уготованы всем родителям
Забавные автомобильные заметки от водителей с прекрасным чувством юмора
Защита прежде всего: самые "креативные" варианты средств безопасности
Не только щеночки и котята: бегемотики тоже очень миленькие
Изобретательные личности: "творения" дизайнеров и строителей
Карантин на позитиве: люди, которые не скучают в изоляции
Доза умиления: супермегаочаровательные щеночки