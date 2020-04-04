Милые собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять Вот вам приятные новости: психологи говорят, что когда мы видим очаровательных собак или щеночков (и человеческих младенцев тоже), то уровень агрессии в нас снижается, мы испытываем прилив умиления и радости, и нам хочется потискать эти щечки руками. В принципе, это нормальная реакция вашего организма на то, что выглядит очень мило.