"Прелести" материнства: чем могут "удивлять" маленькие дети Каждому известно: если в доме есть маленький ребенок, то нужно держать ухо востро. Когда чувствуешь, что наступила подозрительная тишина, нужно со всех ног мчаться к своему чаду. Судя по снимкам нашего сегодняшнего материала, родители этих детей не успели вовремя.