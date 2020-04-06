Мастера маскировки высшего уровня: попробуй найди

Когда дома живет вот такой маскировщик, одна беда — найти животное в доме в таком случае очень непросто. В этом посте спрятались хитрые питомцы, которые, возможно, живут и у вас дома. Найдем их!