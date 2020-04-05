Уведут твою девушку: животные, которые "знают себе цену" Животные могут быть не только милыми и обаятельными. Мы подготовили подборку зверей, которые не сомневаются в том, что они невероятно круты. И они покажут, что значит быть по-настоящему уверенным в себе.