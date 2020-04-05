|
|
Многоэтажка - это отдельный мир: креативные объявления от жильцов таких домов
Жизнь каждой многоэтажки – отдельный мир со своими правилами. Жители таких домов частенько видят самые разные объявления, на которых юмор иногда граничит с ненавистью соседей друг к другу. Конечно, бывают и позитивные варианты, но чаще всего это предупреждения или просьбы с легким сарказмом, свойственным нашим людям.
Народное "творчество": забавные вывески и объявления
Уведут твою девушку: животные, которые "знают себе цену"
Приключения рыжика: веселая жизнь кошки по имени Грису
Необычные авто, которые редко встретишь на наших дорогах
Ну хоть пять минут: забавные питомцы, которые хотят внимания немедленно
Люди неожиданно нашли своих двойников
Каждый защищается как может, ну или как фантазия позволяет
"Прелести" материнства: чем могут "удивлять" маленькие дети
Ожидание и реальность онлайн-покупок
Милые собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять
Лучшие демотиваторы для отличного настроения
Забавные животные, которые оказались в весьма неловких ситуациях
Брр, какой ужас! Фото, от которых стынет кровь
Литовский фотограф делает забавные снимки людей, сидящих на карантине
Курьезные вещи, на которые просто больно смотреть
Невероятные авто-приколы с наших дорог
Эти парни просто пошли к парикмахеру: удивительные преображения
Убойные названия, которые заставят посмеяться от души
Смешные снимки, доказывающие, что все лентяи - немного гении
Маскировка на пределе: занимательные фотографии
Пушистый претендент на титул "самая сердитая кошка в мире"
Нарисуйте мне улыбку: смешные кошки
Курьезные примеры того, что госпожа Удача бывает довольно привередливой
Юморные фотографии с животными, которые поднимут вам настроение
Подборка милых и смешных домашних пушистиков (Фото)