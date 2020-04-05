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Воскресенье, 05.04.2020
Многоэтажка - это отдельный мир: креативные объявления от жильцов таких домов
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Многоэтажка - это отдельный мир: креативные объявления от жильцов таких домов

Жизнь каждой многоэтажки – отдельный мир со своими правилами. Жители таких домов частенько видят самые разные объявления, на которых юмор иногда граничит с ненавистью соседей друг к другу. Конечно, бывают и позитивные варианты, но чаще всего это предупреждения или просьбы с легким сарказмом, свойственным нашим людям.
Фото: umoritelno.com
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