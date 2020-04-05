Народное "творчество": забавные вывески и объявления Над вывесками и объявлениями можно смеяться вечно. Иногда кажется, что их вывешивают специально для того, чтобы повеселить нас. Как совмещать несовместимое, и что из этого выходит - смотрите в нашем материале.