Чем бы заняться на карантине: примеры от людей, которые нашли себе развлечение

Что делать запертому дома в режиме "самоизоляции"‎ человеку, если он уже пересмотрел все "Звездные войны"‎ и "Игру престолов"‎, перечитал "Войну и мир"‎, сделал генеральную уборку на кухне и даже начал качать пресс? Пора приступить к какому-нибудь полезному проекту, который увлечет надолго и не даст скучать! Вот несколько примеров для вдохновения.