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Чем бы заняться на карантине: примеры от людей, которые нашли себе развлечение
Что делать запертому дома в режиме "самоизоляции" человеку, если он уже пересмотрел все "Звездные войны" и "Игру престолов", перечитал "Войну и мир", сделал генеральную уборку на кухне и даже начал качать пресс? Пора приступить к какому-нибудь полезному проекту, который увлечет надолго и не даст скучать! Вот несколько примеров для вдохновения.
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