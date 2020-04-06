Думаете у Вас плохой день? Эти ребята покажут, что такое невезение

Считаете, что вам не везет? Подумайте об этом еще раз, посмотрев фотографии ребят из нашей подборки. Это очередное напоминание, что не нужно расстраиваться по пустякам! Могло бы быть и хуже…