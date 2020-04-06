Ctrl+C-Ctrl+V: забавные совпадения, которые только можно встретить

Совпадения в жизни случаются. Говорят, что даже где-то в мире есть близнец вас или вашего соседа. В сегодняшнем материале мы собрали забавные снимки, в реальность которых довольно сложно поверить. Наслаждайтесь!