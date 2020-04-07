Карантин на позитиве: люди, которые не скучают в изоляции

Пока мы вынужденно сидим в самоизоляции, многим из нас, не занятых абсолютно ничем кроме готовки пищи, приходится буквально убивать время. Как показали прошедшие дни, от безделья и скуки порой хочется лезть на стену, учить жизни домашних любимцев, совершенствовать как нужные, так и бесполезные навыки. Далее в обзоре представлена фотоподборка людей, которые нашли нестандартные варианта досуга в период карантина.