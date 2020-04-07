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Изобретательные личности: "творения" дизайнеров и строителей
Все, что касается инженерных специальностей, как правило дело очень ответственное. Однако это не означает, что специалисты такого рода никогда не ошибаются. Порой эти ошибки бывают не столько опасны, сколько забавны.
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