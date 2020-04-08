Смешные фотографии об истинных "радостях", которые уготованы всем родителям

Когда чувствуешь, что наступила подозрительная тишина, нужно со всех ног мчаться к своему чаду. Судя по снимкам нашего сегодняшнего материала, родители этих детей не успели вовремя.