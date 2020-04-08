Фотогеничность этих собак просто зашкаливает!

У этих псов харизма просто прет изнутри. И когда смотришь на такие фотографии понимаешь: да у них же есть чему поучиться! Как ни крути, а собаки тончайшие психологи — куда там всем Карнеги, Трейси и прочие…