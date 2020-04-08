Креативность на уровне: шедевры упаковки товаров

Так упаковать товар — это настоящее искусство! Вот что притягивает взгляд и вызывает желание унести продукт к себе домой. В этом обзоре мы делимся самыми креативными, функциональными и инновационными решениями в дизайне упаковки.