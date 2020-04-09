Неожиданный подтекст: что "скрывают" постеры известных фильмов Автор этого забавного проекта — дизайнер из Малайзии Джеми Чунг. Он "смешивает" постеры всеми любимых фильмов с картинами реальной жизни так, что те кажутся органичным продолжением друг друга. Результат художник снимает на камеру своего смартфона. Смешение изображенного на плакатах и странные позы "моделей" порой придают хорошо знакомым постерам неожиданный подтекст.