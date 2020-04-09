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Четверг, 09.04.2020
Неожиданный подтекст: что "скрывают" постеры известных фильмов
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Неожиданный подтекст: что "скрывают" постеры известных фильмов

Автор этого забавного проекта — дизайнер из Малайзии Джеми Чунг. Он "смешивает" постеры всеми любимых фильмов с картинами реальной жизни так, что те кажутся органичным продолжением друг друга. Результат художник снимает на камеру своего смартфона. Смешение изображенного на плакатах и странные позы "моделей" порой придают хорошо знакомым постерам неожиданный подтекст.
Фото: bigpicture.ru
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