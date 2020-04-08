Ну все, хватит работать: котики, которые хотят отвлечь хозяина от работы

Наши питомцы никогда не поймут, откуда у нас такая непрестанная тяга к этим "светящимся объектам с кнопочками", "пачкающим бумагу красивым палочкам" и прочим странным вещам. Ведь можно пойти погулять на лужайку, поесть, поспать, поиграть, обняться, в конце концов… В своем желании привлечь внимание хозяина мурлыки становятся изобретательнее день за днем. И сейчас вы сами сможете в этом убедиться.