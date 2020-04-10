Саркастические демотиваторы для отличного настроя Ежедневная порция приколов и юмора для всех наших читателей! В этом выпуске: про любимый отдел в магазине, про преступление и наказание, про слово дня, про парфюм с ароматом сервера, про окончание школы, про технологии будущего, про проблемы одиночества, про проблемы крутых джипов и многое другое!