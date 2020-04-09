Самые смешные пугала на огороде Мало кто из настоящих дачников, для которых огородное пугало - вполне прикладной инструмент и часть садового инвентаря знает о том, что в мире проходят тематические фестивали и даже существуют музеи, где можно встретить совершенно уникальные экземпляры, зачастую устрашающие не только пернатых, но и взрослых серьезных людей.