Ностальгия по офисной (и не только) атмосфере: рабочие казусы

Карантинная рабочая неделя в самом разгаре, но и ей когда-то (ура, уже завтра!) придёт конец. Чтобы вы сумели продержаться до вечера пятницы, мы продолжаем заряжать вас позитивом и приятными эмоциями своими смешными подборками фотографий! Эта посвящена работе!