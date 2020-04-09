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Четверг, 09.04.2020
Ностальгия по офисной (и не только) атмосфере: рабочие казусы
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Ностальгия по офисной (и не только) атмосфере: рабочие казусы

Карантинная рабочая неделя в самом разгаре, но и ей когда-то (ура, уже завтра!) придёт конец. Чтобы вы сумели продержаться до вечера пятницы, мы продолжаем заряжать вас позитивом и приятными эмоциями своими смешными подборками фотографий! Эта посвящена работе!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Офис, Работа, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Рабочие приколы.
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