Весьма редкое зрелище: люди, встретившие своих двойников Такой приметы, что встреча с близнецами приносит удачу, вроде бы нет. Но что если доведется столкнуться с людьми, которые родственными узами не связаны, но при этом друг на друга удивительно похожи, к примеру, из-за одинаковой прически или одежды? Это к удаче? Наверное. Это ведь весьма редкое зрелище. Впрочем, на просторах интернета еще и не такое можно найти.