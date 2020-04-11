Ох уж эти дети: мини-преступления мини-преступников Дети — цветы жизни. Но откуда у этих маленьких невинных людей порой столько недюжинной фантазии и хитрости? Родители поделились мини-преступлениями, которые их чада проворачивают во время карантина. Улыбнитесь!